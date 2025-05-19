9 россиян, оставшихся в плей-офф НХЛ

Одному из них ещё необходимо выполнить дополнительное условие для получения приза.

Минувшей ночью в Северной Америке определился последний участник полуфиналов Кубка Стэнли – 2025. В седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде разгромила «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 4-3), продолжив защиту чемпионского титула. Подопечные Пола Мориса продолжают сохранять все шансы на повторение прошлогоднего успеха.

В предстоящем финале Восточной конференции действующий обладатель Кубка Стэнли сразится с «Каролиной Харрикейнз». В свою очередь, в финале Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» будет противостоять «Даллас Старз». Таким образом, как минимум один российский хоккеист уже точно станет обладателем Кубка Стэнли — 2025. При этом одному из них ещё необходимо выполнить дополнительное условие для получения приза.

в. Сергей Бобровский, з. Дмитрий Куликов («Флорида»)

В ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли 36-летний Бобровский достиг знаковой юбилейной отметки, став всего вторым российским вратарём в истории североамериканской лиги, сыгравшим 100+ матчей в плей-офф НХЛ. Интересно, что на данный момент существует даже теоретический расклад, при котором уже в текущем сезоне Сергей повторит национальный вратарский рекорд по количеству матчей в плей-офф, сравнявшись по этому показателю с Андреем Василевским (120). Но для этого «Флориде» необходимо провести ещё две семиматчевые серии, а самому Сергею избежать повреждений и принять участие в каждой из этих встреч.

Пока же в седьмом матче серии с «Торонто» Бобровский в очередной раз отыграл на высочайшем уровне, отразив 19 бросков из 20, тем самым сумев помочь «Флориде» пробиться в финал Восточной конференции. Вместе с соотечественником Дмитрием Куликовым они продолжают поход за вторым подряд Кубком Стэнли. Любопытно, что 34-летний защитник «пантер» в пятом матче серии с «Мэйпл Лифс» забил второй гол за карьеру в плей-офф НХЛ, прервав девятилетнюю (!) безголевую серию в розыгрышах Кубка Стэнли.

в. Пётр Кочетков, з. Дмитрий Орлов, з. Александр Никишин, н. Андрей Свечников («Каролина»)

Наибольшее российское представительство в борьбе за чемпионство среди оставшихся соискателей сохраняет «Каролина». Перед началом нынешнего плей-офф «ураганы» получили в свои ряды ещё одного российского хоккеиста – после завершения сезона для СКА в Северную Америку перебрался защитник Александр Никишин.

23-летнему россиянину было объективно сложно претендовать на моментальное попадание в состав «Харрикейнз». Тренерский штаб Рода Бриндамора наиграл стабильные пары защитников, и в этой ситуации Никишину нужно было терпеливо ждать своего шанса. И он его дождался, сумев дебютировать в плей-офф НХЛ после того, как получил повреждение его одноклубник Джейлен Чатфилд. Однако теперь нужно понимать две вещи.

Если Чатфилд быстро оправится от своей травмы, то наверняка «ураганы» снова вернутся к проверенному составу. Никишин же может стать обладателем Кубка Стэнли только в том случае, если его команда станет чемпионом НХЛ, а он сам примет участие хотя бы в одном из матчей финальной серии. Иначе по правилам североамериканской лиги Александр не будет считаться обладателем трофея.

25-летний Кочетков в нынешнем плей-офф сыграл два матча в серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз», подменяя получившего повреждение датского голкипера Фредерика Андерсена. Когда же 35-летний датчанин залечил свою травму, то закономерно сразу же вернулся на последний рубеж «ураганов» и в дальнейшем не давал поводов усомниться в себе. Фредерик проводит нынешний плей-офф на действительно выдающемся уровне.

На таком же уровне, как и 25-летний россиянин Андрей Свечников. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли форвард «Харрикейнз» забросил уже восемь шайб, благодаря чему Андрей находится на втором месте в списке лучших снайперов плей-офф, уступая только финну Микко Рантанену. При этом забросивший на одну шайбу больше нападающий «Даллас Старз» и сыграл на три матча больше, нежели россиянин.

Продолжает поход за титулом и 33-летний защитник «Кейнс» Дмитрий Орлов, который может выиграть свой второй Кубок Стэнли. Семь лет назад россиянин стал чемпионом НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас же Орлов вместе со своей новой командой убрал «Кэпиталз» из борьбы за трофей во втором раунде плей-офф. В этой серии опытнейший защитник стал всего 16-м российским хоккеистом среди полевых игроков, сумевшим преодолеть отметку в 100 матчей в плей-офф НХЛ.

з. Илья Любушкин, н. Евгений Дадонов («Даллас»)

31-летний Илья Любушкин и 36-летний Евгений Дадонов могут впервые в карьере стать обладателями Кубка Стэнли. Российские хоккеисты не относятся к числу звёзд «Далласа», но являются основными игроками в своей команде. Илья и Евгений не пропустили ни одного матча в плей-офф, внеся свою посильную лепту в проход «Старз» в третий раунд. Любушкин отметился тремя результативными передачами, тогда как Дадонов набрал 4 (1+3) очка.

н. Василий Подколзин («Эдмонтон»)

Ещё не становился чемпионом НХЛ и 23-летний Василий Подколзин. В 11 матчах нынешнего плей-офф форвард «Эдмонтон Ойлерз» набрал 6 (1+5) очков, что уже стало лучшим результатом в его кубковой карьере, ведь ранее молодой россиянин ещё не проходил так далеко.

Всё дело в том, что бо́льшая часть действующих одноклубников Василия вместе с «Эдмонтоном» год назад добралась до финала плей-офф, где в семиматчевой серии «Ойлерз» уступили «Флориде» (3-4). Сам же Подколзин в прошлом сезоне выступал за «Ванкувер Кэнакс», с которым выбыл из борьбы за трофей уже в первом раунде, проиграв как раз «нефтяникам». Теперь же Василий вместе с «Ойлерз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли.

Рекордная для россиян серия в истории НХЛ

Уже можно констатировать, что хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года. 10 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед. Ранее было две серии по семь сезонов (с 1994-го по 2000-й и с 2002-го по 2009-й, сезон-2004/2005 не состоялся из-за локаута).

Напомним, в 2016 и 2017 годах обладателем трофея становился форвард Евгений Малкин («Питтсбург»). В 2018-м – Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, представлявшие «Вашингтон». В 2019-м – форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

В 2020 и 2021 годах в составе «Тампы» побеждали вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. В 2020 году за «Лайтнинг» также выступал форвард Александр Волков. В 2022 году обладателем трофея стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, в 2023-м – снова Барбашёв, но уже вместе с «Вегасом». В 2024 году в составе «Флориды» победили Бобровский, Куликов и Тарасенко. Кто же станет чемпионом на сей раз?