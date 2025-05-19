Капризов рассказал, следит ли за чемпионатом мира по хоккею

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не смотрит чемпионат мира по хоккею, который в эти дни проходит в Дании и Швеции, передает Sport24.

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«Нет, за Канаду не болею. За ЧМ особо не слежу — отсутствие России отталкивает интерес. Если бы Россия играла, сами бы с радостью поучаствовали», — сказал Капризов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

14 мая Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.