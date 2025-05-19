В ХК «Динамо» назначен новый спортивный директор

Московское «Динамо» назначило Рафика Якубова на пост спортивного директора хоккейного клуба, сообщает пресс‑служба команды.

В феврале Алексей Сопин покинул должность спортивного директора «Динамо» по собственному желанию.

— Приветствуем Рафика Хабибулловича в московском «Динамо» и верим в успешное и плодотворное сотрудничество! — говорится в сообщении.

Последние два года Якубов находился в должности спортивного директора «Лады», но в мае покинул клуб из Тольятти. В прошлом Якубов занимал пост генерального менеджера в нижнекамском «Нефтехимике» и казанском «Ак Барсе».

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