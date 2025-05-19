Капризов рассказал о своем будущем в «Миннесоте»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отвечая на вопрос о своем будущем в команде, заявил, что всегда будет благодарен команде, передает Sport24.

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«Будущее в «Миннесоте»? Поживем — увидим. Я всегда буду благодарен клубу, потому что меня отлично приняли, все показали и рассказали. Я играю там 5 лет, мне очень нравятся город и болельщики», — сказал Капризов.

Действующее рабочее соглашение игрока с клубом завершается после сезона-2025/26.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.