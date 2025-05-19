Защитник «Салавата» высказался о незасчитанном голе Хмелевски

Защитник «Салавата» Василевский: «Хочу сказать многое про судейство, но нет лишних 300 тысяч. Если бы засчитали гол Хмелевски, все могло пойти по-другому»
Алексей Василевский высказался о незасчитанном голе Саши Хмелевски.
«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина. В третьем матче серии арбитры не засчитали гол нападающего Саши Хмелевски в третьем периоде при счете 2:3 в пользу «Локомотива».
– Незасчитанный гол Саши Хмелевски в третьей игре стал ключевым моментом серии?
– Трудно сказать. Если бы засчитали, все могло бы пойти по-другому, игра могла перейти в овертайм. Никто не знает, что было бы.
Судьи решили не засчитывать – им виднее. Я хочу многое сказать про судейство, но триста тысяч у меня лишних нет.
– Чего не хватило «Салавату» в серии с «Локомотивом»: скамейки, игровых ресурсов?
– Всего вместе: и скамейки, и удачи, и эмоций. В первую очередь, скамейки.
У нас много игроков выбыли из-за травм. Тодд, Ливо. Эти игроки тащили команду на протяжении всего сезона. Их не хватило в серии с «Локомотивом».
Но и эмоций не хватило. В первых двух раундах было по семь матчей – отдали много эмоций. Особенно, когда обыграли «Сибирь» – наконец-то прошли первый раунд.
Затем со «Спартаком» с 1-3 отыгрались. В полуфинале против нас играла хорошая команда, почти без слабых мест – и они заслуженно победили, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.