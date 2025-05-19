Защитник «Салавата» высказался о незасчитанном голе Хмелевски

Алексей Василевский высказался о незасчитанном голе Саши Хмелевски.

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«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина. В третьем матче серии арбитры не засчитали гол нападающего Саши Хмелевски в третьем периоде при счете 2:3 в пользу «Локомотива».

– Незасчитанный гол Саши Хмелевски в третьей игре стал ключевым моментом серии?

– Трудно сказать. Если бы засчитали, все могло бы пойти по-другому, игра могла перейти в овертайм. Никто не знает, что было бы.

Судьи решили не засчитывать – им виднее. Я хочу многое сказать про судейство, но триста тысяч у меня лишних нет.

– Чего не хватило «Салавату» в серии с «Локомотивом»: скамейки, игровых ресурсов?

– Всего вместе: и скамейки, и удачи, и эмоций. В первую очередь, скамейки.

У нас много игроков выбыли из-за травм. Тодд, Ливо. Эти игроки тащили команду на протяжении всего сезона. Их не хватило в серии с «Локомотивом».

Но и эмоций не хватило. В первых двух раундах было по семь матчей – отдали много эмоций. Особенно, когда обыграли «Сибирь» – наконец-то прошли первый раунд.

Затем со «Спартаком» с 1-3 отыгрались. В полуфинале против нас играла хорошая команда, почти без слабых мест – и они заслуженно победили, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.