Двое хоккеистов покинут «Амур» по окончании нынешнего сезона

Вратарь Мэтт Джурусик и нападающий Арно Дюрандо покинут хабаровский «Амур» по окончании сезона‑2024/25, сообщил «Матч ТВ» агент Андрей Матвеев, представляющий интересы хоккеистов.

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Дюрандо присоединился к «Амуру» летом 2024 года. Джурусик перешел в хабаровский клуб в ноябре. Контракты обоих хоккеистов действуют до конца сезона‑2024/25.

— Дюрандо и Джурусик покинут «Амур» после окончания сезона. Ищем для них варианты в КХЛ, — сказал Матвеев «Матч ТВ».

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