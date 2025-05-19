Бомбардир «Норильска» может перейти в «Ак Барс»

Данила Дяденькин может перейти в «Ак Барс».

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Казанский клуб проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Норильска», об этом сообщает Metaratings.

В нынешнем сезоне Данила Дяденькин стал третьим в списке бомбардиром норильского клуба, выступающего в ВХЛ, набрав 52 (26+26) очка в 60 матчах регулярного чемпионата. Он уступил Никите Колесникову (55 очков) и Владиславу Калетнику (56 очков).

В плей-офф ВХЛ Дяденькин набрал 1 (0+1) балл в 8 матчах.