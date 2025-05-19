"Локомотив" третий раз кряду обыграл "Трактор" в финальной серии Кубка Гагарина

Ярославский "Локомотив" снова обыграл на выезде челябинский "Трактор" - 3:1 и повел с тем же счетом в финальной серии Кубка Гагарина до четырех побед. До трофея "железнодорожникам" осталось сделать один шаг.

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Челябинск перевел дух между домашними играми "Трактора" и снова двинул на хоккей. В игровые дни в городе несколько точек притяжения. Раньше это была только собственно ледовая арена "Трактор". А огромная фан-зона в Парке Кубка Гагарина работала только во время выездных игр. Теперь у болельщиков, не попавших на трибуны, появилась возможность посмотреть хоккей на большом экране непосредственно у арены или на парковке у одного из торговых центров. Такой вот автокинотеатр получился.

На стадион выехал заранее и не прогадал: дорога вместо обычных 15 минут заняла полчаса. Пока ходил между людскими толпами, убедился, что финал Кубка Гагарина - значимое событие не только для Ярославля и Челябинска, но и для всей страны. Из каких только городов не приехали на хоккей болельщики. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Рыбинск, Тольятти, Томск. С удивлением повстречал фанатов даже в свитерах магнитогорского "Металлурга", с которым у "Трактора" принципиальное челябинское дерби. "Вы что, за "Локомотив" приехали поболеть", - интересуюсь с подвохом. "Нет, конечно! Наши вылетели, поддерживаем соседей". У обоих на спине фамилия Григория Дронова, который еще в прошлом сезоне выигрывал Кубок Гагарина с "Магниткой", а теперь играет в финале за "Трактор".

Атмосфера по периметру арены шикарная. Всевозможные развлечения и конкурсы для болельщиков, многочисленные точки продажи атрибутики. На стене крупными буквами фразы челябинских легенд. "Всякое бывает, но мы сильнее", - утверждает Валерий Белоусов. "Челябинск всегда будет жить хоккеем. Он в крови у города".

Непосредственно в чаше челябинцев ждут хорошие новости. Несмотря на то, что канадский рулевой "Трактора" Бенуа Гру говорил, что не ожидает изменений в составе, в заявку вернулись травмированные центрфорварды Андрей Светлаков и канадец Бадди Робинсон. Без них в прошлом матче уральцам было сложно. Появление обоих помогло хозяевам больше контролировать шайбу. Но в первом периоде "Локо" бросал чаще. "Железнодорожники" и открыли счет в матче. В предыдущей игре волжане не раз ловили "Трактор" на контратаках, получилось и сегодня. Два Максима, Шалунов и Березкин убежали вдвоем на одного челябинца, и Березкин завершил этот выпад - 1:0.

Вот второй период оставил болельщиков без голов. Хотя моменты возникали у ворот обеих команд. Третья 20-минутка началась с первого удаления в матче. После долго просмотра судьи выписали штраф ярославцу Максиму Березкину за игру высоко поднятой клюшкой. Но "Трактор" численным преимуществом не воспользовался. А вскоре удваивать преимущество могли гости: Зак Фукале в неимоверном шпагате нивелировал угрозу в упор от Никиты Кирьянова.

Впрочем, шайба все равно второй раз побывала в челябинских воротах. Только это не сразу заметили даже судьи. Илья Николаев бросал с острого угла, и шайба от головы Фукале отскочила в сетку, а потом вылетела оттуда - 2:0.

Хозяева пошли на отчаянные меры и уже за шесть с половиной минут до конца третьего периода сняли вратаря. И вернуть интригу удалось. После наброса Робинсона шайбу в ворота переправил капитан "Трактора" Владимир Ткачев - 1:2. На таймере оставалось 2:43 до конца основного времени. С этого момента трибуны смотрели матч стоя.

За 44 секунды за удар в пах на скамейку штрафников присел Байрон Фрейз. И "Трактор" оказался вшестером против четверых "железнодорожников". Увы для хозяев, развить камбэк не удалось. Денис Алексеев подкараулил ошибку Максима Шабанова и пальнул шайбой из своей зоны в пустые ворота челябинцев - 1:3. Отыграть такой гандикап в оставшееся время был не в состоянии даже "Трактор".

Пятый матч серии пройдет в Ярославле 21 мая.