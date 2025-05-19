Российский хоккеист перешел в клуб НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» заключил контракт с российским нападающим Егором Афанасьевым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Егор добавит нашему нападению сочетание габаритов и технических навыков. Мы рады видеть его в нашей организации на этапе его дальнейшего развития в североамериканском хоккее», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один год.

Ранее Афанасьев уже выступал в НХЛ. В 2023 году он дебютировал в составе «Нэшвилл Предаторз» и провел в лиге 19 матчей. С августа 2024 года хоккеист играл за московский ЦСКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 21 (7+14) очко в 53 играх.

15 мая «армейцы» расторгли соглашение с Афанасьевым, сохранив спортивные права на игрока.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).