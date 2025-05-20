В «Вашингтоне» оценили шансы Овечкина сыграть в следующем сезоне НХЛ

Президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выступить в следующем сезоне НХЛ. Отметим, к новому сезону НХЛ Овечкину будет 40 лет.

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«Мы научились с ним всегда оставлять пространство для любых вариантов. Думаю, ему действительно понравился этот сезон. Он получил удовольствие. Команда хорошо провела сезон, атмосфера была отличной. Думаю, он вернётся в следующем сезоне, а дальше посмотрим. Надеюсь, он снова проведёт хороший год», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.