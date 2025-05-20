Капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина заметили в казино в США. Об этом рассказал болельщик столичного клуба под ником No-Lion-1400 в Reddit.

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Овечкин находился в заведении вместе с одноклубником Коннором Макмайклом. По информации источника, хоккеисты играли в блэкджек. Болельщик рассказал, что зона, где находились спортсмены, была огорожена и там было много охраны.

16 мая «Вашингтон» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, счет в серии стал 1-4, «столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.