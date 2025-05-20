«Динамо» договорилось с вратарем

«Динамо» договорилось с Максимом Моторыгиным о продлении контракта.

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее появилась информация, что 22-летний воспитанник бело-голубых решил продолжить карьеру в НХЛ.

В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ-2024/25 голкипер провел 41 матч за «Динамо» и пропустил 83 гола, отразив 92,8% бросков. Коэффициент надежности составил 2,13.

В плей-офф Моторыгин провел 7 игр и пропустил 21 шайбу, отразив 91,4% бросков. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 31 мая 2025 года.