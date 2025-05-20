Яшкин высказался о провале Галимова в плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался об игре нападающего казанского клуба Артёма Галимова в Кубке Гагарина — 2025.

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— То есть вы больше склонны быть лидером на своем примере, чем брать слово в раздевалке?

— Стараюсь быть примером на льду, отношение к делу, первую очередь. Можно в определенный момент взять слово, но этому должно быть свое время. Когда считал нужным – выступал. Но у нас были ребята, кто мог зажечь команду словами. По мне, главное всё-таки быть лидером на площадке. Особенно в тяжелые моменты. Понятно, что между собой разговоры были есть и будут, но разные люди на это по-разному реагируют. А лишний раз на кого-то орать, или переходить на личности, то это не то, чем бы я хотел заниматься.

— Сразу пример. В плей-офф не пошло у Артёма Галимова, как вы могли на него воздействовать, как капитан?

— Есть такие хоккеисты, которых лучше не трогать. Артём чаще сам в себе, любит побыть один. Конечно, были разговоры, чтобы не переживал, что один-другой гол и напряжение спадет. Но получилось, как получилось, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Галимов в 13 мачтах плей-офф записал на свой счёт 7 (2+5) очков.