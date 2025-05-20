Кожевников прокомментировал слухи про Фукале в СКА

Александр Кожевников раскритиковал СМИ за слухи про уход Зака Фукале в СКА.

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– Во время уже финальной серии появились слухи, что Фукале переходит в СКА. Канадский вратарь, за спиной у руководства «Трактора» еще до окончания срока своего соглашения с челябинским клубом вел переговоры с руководством армейцев с Невы. Верите ли вы подобной информации?

– Запустить у нас сейчас могут все что хочешь. У нас такая журналистика. Мы вот американцев все время поливаем, а у нас еще хуже. Вся стратегия – придумать то, чего не говорили. Это на первом месте.

Мы вот Запад обсираем, у них и правда там до одури доходит. Но мы-то не лучше становимся. Мы хуже сейчас. Вся российская журналистика. Это уже проверено, запускают какую-то ерунду, слухи, а потом уже там интервью идут.

Ребята, давайте нормально, по-человечески все делать. Если мы считаем себя людьми, а не быдлом американским! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.