Выяснилось, когда Овечкин прилетит в Москву

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прилетит в Москву в конце мая, сообщил «Матч ТВ» агент хоккеиста Глеб Чистяков.

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По ходу сезона Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

— Саша скоро прилетит в Россию, в конце мая будет в Москве. Есть определенные планы, он сам их расскажет, если захочет. Пока не хотелось бы афишировать, — сказал Чистяков «Матч ТВ».

«Вашингтон» вылетел во втором раунде плей‑офф НХЛ, уступив в серии «Каролине» (1–4).