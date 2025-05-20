Латвийский вратарь: Россия даже близко не имеет возможности попасть на ЧМ

Латвийский хоккейный вратарь Артур Ирбе заявил, что Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду, передает Iltalehti.

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«В нынешней ситуации Россия даже близко не имеет возможности попасть на чемпионат мира или Олимпиаду. Надеюсь, что многие другие думают так же, потому что в мире должен быть порядок», — сказал Ирбе.

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14 мая Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.