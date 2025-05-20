Казахстан покинул элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 4:1 одержала команда Швейцарии.

На 16-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Адиля Бекетаева и Никиты Михайлиса открыл счёт во встрече.

За пять секунд до окончания второго периода Кевин Фиала с передач Дениса Мальгина и Дина Кукана восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Свен Андригетто с передач Дениса Мальгина и Яниса Мозера вывел команду Швейцарии вперёд. В конце периода Андрес Амбюль и Дамьен Риа установили окончательный счёт во встрече.

После этого поражения Казахстан остался на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетел из элитного дивизиона мирового первенства.