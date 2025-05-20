Сборная США по хоккею обыграла команду Чехии в матче чемпионата мира

Сборная США по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира‑2025, проходящем в Швеции и Дании.

Встреча 7‑го тура группы B завершилась со счетом 5:2 (1:0, 0:2, 4:0) в пользу американцев. В составе победителей дубль оформил Фрэнк Назар, по одной шайбе забросили Джош Доан, Логан Кули и Эндрю Пик. У чехов отличились Давид Пастрняк и Мартин Нечас.

Сборная США c 17 очками финишировала на второй позиции турнирной таблицы группы B, обойдя команду Чехии по дополнительным показателям. Обе сборные вышли в плей‑офф турнира.

В матче группы A сборная Финляндии победила команду Словакии (2:1). Финны (16 очков) стали вторыми, словаки (7 очков) заняли шестую строчку, не сумев пробиться в ¼ финала чемпионата мира.

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