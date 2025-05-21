Консультант СКА поделился мыслями о финале Кубка Харламова

Юрзинов о Кубке Харламова: «Важно, что на трибунах – тренеры СКА и «Спартака». Это стимул для роста молодежи, показатель того, что в главных клубах работают не временщики»
Владимир Юрзинов поделился мыслями о финале Кубка Харламова.
«СКА-1946» уступает МХК «Спартак» (2-3) в финальной серии плей-офф-202.
«Очень важно, что на трибунах – главные тренеры СКА и «Спартака». Это большой стимул для роста молодежи, которая понимает – за ней следят на самом верху системы. И это показатель того, что в главных клубах работают не временщики, всерьез и надолго. Тот же СКА в полуфинале играл с «Ястребами», в Омске тоже собиралось около 10 тысяч зрителей. Но почему на трибунах такого хоккейного города не было главного тренера команды из КХЛ – «Авангарда»? И, продолжая тему, правильно ли это, что в том же Омске с его глубокой хоккейной историей не нашли своего тренера для клуба ВХЛ?» – сказал бывший главный тренер сборной СССР, консультант СКА Владимир Юрзинов.