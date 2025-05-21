Свечников ударил Бобровского ногой по голове во время матча плей-офф НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников ударил ногой по голове соотечественника Сергея Бобровского, защищавшего ворота «Флорида Пантерс», в полуфинальном матче Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Инцидент произошел во втором периоде. Свечников, проезжая мимо пятачка соперника, бедром атаковал Бобровского. Голкипер упал на лед, но смог продолжить игру. Судьи оставили эпизод без внимания.

«Каролина» и «Флорида» провели первый матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ в ночь на среду, 21 мая. Игра завершилась победой последних со счетом 6:2, а Свечников отметился результативной передачей.

В мае прошлого года Свечников атаковал вратаря-соотечественника из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче плей-офф НХЛ. Он сбил соперника с ног и получил малый штраф за подножку.