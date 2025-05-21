Фетисов ответил на слова Ирбе, который выступил против участия сборной России на ЧМ и ОИ

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на слова бывшего голкипера Артура Ирбе, который выступил против участия сборной России на международных соревнованиях.

Фетисов ответил на слова Ирбе, который выступил против участия России в ЧМ и ОИ
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«Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернёт обратно золотые медали чемпионатов мира (выигранные в составе сборной СССР) и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий. Да, он был членом нашей команды, как и все остальные ребята. И тогда у него никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски. Если бы он тогда говорил про всё, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда всё подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво. У меня возникает только чувство какой-то жалости к этим ребятам. Рано или поздно мы вернёмся на международную арену, и я не знаю, что они, все вместе взятые, будут говорить после этого. Мне действительно жаль этих ребят», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

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