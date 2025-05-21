Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов одним словом прокомментировал возможный матч между КХЛ и НХЛ. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили идею проведения матча между хоккеистами Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

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— Ещё один общий вопрос. Вы наверняка слышали, что поговаривают о возможном матче между КХЛ и НХЛ. Как оцениваете эту инициативу?

— Поддерживаю, — сказал Капризов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На данный момент неизвестен формат проведения подобного матча. В Минспорта России и ФХР заявили, что работа о проведении встречи между КХЛ и НХЛ началась.