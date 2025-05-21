Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ.

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— Илья, вы недавно заявили, что официально не завершали карьеру и что всё ещё свободный агент. Всё по-прежнему так?

— Ничего не меняется. Я свободный агент. Сегодня вот баскетбол. Завтра — падел. Послезавтра — футбол.

— Выходили ли на вас с какими-либо предложениями клубы КХЛ?

— Пока никто не выходил. Сейчас же ещё плей-офф продолжается, поэтому все сфокусированы на финальной серии.

— А в целом в этом сезоне?

— Нет. Слишком заняты все были, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.