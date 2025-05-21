Илья Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ.

Ковальчук ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от клубов КХЛ
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Илья, вы недавно заявили, что официально не завершали карьеру и что всё ещё свободный агент. Всё по-прежнему так?

— Ничего не меняется. Я свободный агент. Сегодня вот баскетбол. Завтра — падел. Послезавтра — футбол.

— Выходили ли на вас с какими-либо предложениями клубы КХЛ?

— Пока никто не выходил. Сейчас же ещё плей-офф продолжается, поэтому все сфокусированы на финальной серии.

— А в целом в этом сезоне?

— Нет. Слишком заняты все были, — сказал Ковальчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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Илья Ковальчук