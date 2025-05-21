Ковальчук высказался о скандальном обмене Капризова в ЦСКА

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о скандальном обмене нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА в 2017 году. 1 мая 2017 года в результате обмена на денежную компенсацию форвард перешёл в армейский клуб и позднее подписал с ним трёхлетний контракт.

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