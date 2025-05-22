Владимир Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеистов ярославского "Локомотива" с завоеванием своего первого Кубка Гагарина. В пятом матче финала "железнодорожники" на своем льду одолели в овертайме челябинский "Трактор" 2:1 и выиграли серию со счетом 4-1.

"Звонил глава государства, всех поздравлял. Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Горжусь вами", - рассказал главный тренер "Локо" Игорь Никитин в чемпионской раздевалке.

«Локомотив» обыграл «Трактор» в пятом матче финала и стал обладателем Кубка Гагарина