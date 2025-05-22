«Даллас» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

В первом матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли — 2025 «Даллас Старз» оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

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Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Микаэль Гранлунд, Мэтт Дюшейн, Эса Линделль и Тайлер Сегин, оформивший дубль. У проигравшей команды голы на свой счет оформили Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Райан Ньюджент-Хопкинс.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Далласа». Вторая игра в серии состоится в Далласе в ночь с 23 на 24 мая, стартовое вбрасывание состоится в 03.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале за право сыграть в решающей серии плей-офф сражаются «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерз», счет в серии 1:0 в пользу команды из Санрайза.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», обыгравшая в финале 2024 года «Эдмонтон» со счетом 4:3.