Тренер «Локомотива» установил редкое достижение

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин стал третьим специалистом в истории российского хоккея, кому удалось выиграть Кубок Гагарина с двумя разными командами.

Впервые Никитин выиграл главный трофей отечественного хоккея в 2019 году, возглавляя московский ЦСКА. Два других тренера в данном списке — Олег Знарок («Динамо», 2012-2013; СКА, 2017) и Вячеслав Быков («Салават Юлаев», 2011; СКА, 2015).

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.