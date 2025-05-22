Губерниев сравнил Гашека с гранатой из фекалий

Дмитрий Губерниев не считает Доминика Гашека серьезным политиком.

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Ранее бывший вратарь сборной Чехии раскритиковал правительство своей страны из-за чешских хоккеистов в КХЛ. Он предложил законодателям запретить гражданам Чехии работать в России.