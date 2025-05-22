Швеция обыграла Чехию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 5:2. Голами в составе сборной Швеции в этом поединке отметились Лео Карлссон и Лукас Рэймонд, которые оформили по дублю, а также Филип Форсберг. В составе Чехии отличились Роман Червенка и Михал Шпачек.

Также в полуфинал пробилась национальная команда Швейцарии, которая обыграла Австрию — 6:0 и США, которые были сильнее Финляндии — 5:2. Еще в одном четвертьфинале играют Канада и Дания.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).