Плющев отреагировал на сумму премиальных «Локомотива» за Кубок Гагарина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил данные о премиальных выплатах ярославскому «Локомотиву» за победу в Кубке Гагарина.

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Вчера, 22 мая, издание Metaratings.ru проинформировало о выплате премиальных «Локомотиву» в размере 1 миллиарда рублей за победу в Кубке.

«Миллиард – много это или мало? А вы разделите примерно на 50 человек. Понятно, что персонал получит меньше, в основном премиальные на игроков и тренерский штаб. В итоге очень даже серьезная сумма получится. Что касается «Локомотива», в следующем сезоне это будет совершенно другая команда», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

21 мая «Локомотив» впервые в клубной истории завоевал Кубок Гагарина. Самым ценным игроком турнира был признан нападающий «железнодорожников» Александр Радулов.

В финальной серии «Локомотив» одолел челябинский «Трактор» со счетом 4-1.