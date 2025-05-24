"Спартак" обыграл "СКА-1946" и стал победителем Молодежной хоккейной лиги

Московский "Спартак" со счетом 6:2 обыграл петербургский "СКА-1946" в седьмом матче финальной серии Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча прошла в ледовом дворце "Сокольники" в присутствии 1 537 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Рябов (21-я и 40-я минуты), Макар Насретдинов (33), Степан Тарасенко (53), Егор Варюшкин (56) и Федор Храпов (59). У проигравших отличились Матвей Короткий (36) и Никита Сураев (57).

Счет в серии стал 4-3 в пользу "Спартака". Красно-белые выиграли первые три встречи, затем три игры подряд остались за "СКА-1946". В первом, втором и пятом матчах серии "Спартак" принимал соперника на арене "Мегаспорт", где дважды были установлены рекорды посещаемости игр МХЛ в Москве.

На второй игре (5:3 в пользу "Спартака") присутствовали 6 112 зрителей, был побит рекорд, который ранее принадлежал шестой игре финальной серии плей-офф 2014 года между "Спартаком" и "Красной армией" (2:1 в овертайме в пользу армейцев) - 5 240 зрителей. В пятом матче (2:1 в пользу гостей) рекорд снова был обновлен (9 950). На арене "Мегаспорт" седьмой матч провести не удалось из-за требований по подготовке к воскресному концерту.

"Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Харламова. В финале 2014 года красно-белые со счетом 4-3 в серии обыграли московскую "Красную армию". Также "Спартак" доходил до финала турнира в 2013 году, но проиграл "Омским ястребам" (3-4).

"СКА-1946" выиграл Кубок Харламова в прошлом году, команда из Санкт-Петербурга в финале обыграла ярославский "Локо" (4-1). Также "СКА-1946" завоевал титул в 2022 году, в решающей серии оказавшись сильнее "Красной армии" (4-2).