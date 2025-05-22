Массовую драку устроили игроки «СКА-1946» и МХК «Спартак»

Игроки «СКА-1946» и МХК «Спартак» устроили массовую драку в 6-м матче финала.

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«СКА-1946» принимает московский клуб (4:0, третий период) в 6-м матче финала Кубка Харламова.

В начале 3-го периода хоккеисты устроили массовую драку. Форвард петербуржцев Матвей Короткий вступился за партнера и вступил в стычку с нападающим МХК «Спартак» Силантием Кожушко.

Кожушко оказался на льду, после чего Короткий нанес ему несколько ударов в голову. После того, как вмешались судьи, Матвей несколько раз махнул руками, заводя болельщиков на трибунах.

По итогам эпизода у МХК «Спартак» удаления получили: Владислав Ухмылов (малый штраф за грубость), Савелий Рыбенок (двойной малый штраф за грубость) и Никита Ракчеев (двойной малый штраф за грубость и малый штраф за оскорбление судей).

В составе «СКА-1946» штраф заработали: Матвей Короткий, Иван Ремезовский и Матвей Поляков (все – двойной малый штраф за грубость).