Российский голкипер принес «Флориде» победу в матче Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» во втором матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в американском городе Роли, завершилась со счетом 5:0 в пользу «пантер». Голами в этом поединке отметились Густав Форслинг, Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт, который оформил дубль, и Александр Барков.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут. Он сумел отразить все 17 бросков в створ (100%). В составе «Каролины» на третий период вышел вратарь Пётр Кочетков, отразивший 4 из 5 бросков (80%).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится на стадионе «Пантерз» в пригороде Майами Санрайзе в ночь на 25 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.