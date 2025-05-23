В России ответили Гашеку на призыв запретить работу

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что бывшему чешскому голкиперу Доминику Гашеку прилетела в голову шайба, поэтому он говорит различный бред. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Так Тихонов отреагировал на заявление Гашека, который призвал чехов отказаться от работы в России. Экс-голкипер сделал такое заявление на фоне того, что чешский хоккеист Либор Шулак подписал контракт с владивостокским «Адмиралом».

«Гашеку явно не раз шайба прилетала в лоб, вот он и несет всякую чушь. Вы, европейцы, без России никуда не денетесь. Если перекрыть вам газ, вы замерзнете, как последние собаки, а ваша металлургия остановится», — заявил он.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.