КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Виктор Козлов, Игорь Никитин и канадец Бенуа Гру стали номинантами на приз лучшему тренеру сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Козлов вместе с уфимским "Салаватом Юлаевым" вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, команда со счетом 1-4 в серии уступила ярославскому "Локомотиву", который под руководством Никитина стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы со счетом 4-1 в серии победили челябинский "Трактор", которым руководит Гру.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая. В 2024 году лучшим тренером был признан наставник магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин, приведший команду к победе в Кубке Гагарина.