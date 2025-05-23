КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

ТАССиещё 2

Виктор Козлов, Игорь Никитин и канадец Бенуа Гру стали номинантами на приз лучшему тренеру сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона
© ТАСС

Козлов вместе с уфимским "Салаватом Юлаевым" вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, команда со счетом 1-4 в серии уступила ярославскому "Локомотиву", который под руководством Никитина стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы со счетом 4-1 в серии победили челябинский "Трактор", которым руководит Гру.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая. В 2024 году лучшим тренером был признан наставник магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин, приведший команду к победе в Кубке Гагарина.

Хоккей
Боб Хартли
Милош Ржига
Майк Кинэн
Олег Знарок
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Сергей Федоров
Виктор Тихонов
Андрей Разин
Вячеслав Быков
Зинэтула Билялетдинов
Дмитрий Квартальнов
ХК Трактор
Салават Юлаев