Хоккейный ЦСКА‑2009 выиграл первенство России

Вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования «Кубок чемпионов» среди игроков не старше 16 лет. В финальном матче команда ЦСКА 2009 года рождения играла с ярославским «Локомотивом-2004». Ярославцы дважды выходили вперёд, но ЦСКА одержал волевую победу со счётом 4:2.

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Таким образом, ЦСКА-2009 под руководством Михаила Деева прошёл сезон без единого поражения, выиграв первенство Москвы, а затем и России. Всего армейцы одержали 40 побед подряд.