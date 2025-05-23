Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место трагедии 2011 года
Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место трагедии команды 2011 года. Об этом рассказал нападающий ярославского клуба Егор Сурин, который опубликовал фотографию в своём телеграм-канале и пресс-служба железнодорожников.
Напомним, крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба ВКонтакте.