Милонов высказался о тренерском потенциале Ротенберга

Виталий Милонов высказался о тренерском потенциале Романа Ротенберга.

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В этом сезоне СКА под руководством Ротенберга занял 7-е место в Западной конференции и проиграл «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Также при Ротенберге «Россия 25» проиграла три из четырех матчей сборной Беларуси.