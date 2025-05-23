«Салават Юлаев» продлил контракт с вратарем

Уфимский «Салават Юлаев» и вратарь Семен Вязовой заключили новое двухлетнее соглашение, сообщает пресс‑служба клуба.

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22‑летний хоккеист в завершившемся сезоне провел 28 матчей в регулярном чемпионате и 9 — в плей‑офф, в общей сложности одержав 18 побед. Он стал первым вратарем в истории Кубка Гагарина, отдавшим две голевые передачи в одном матче.

По итогам чемпионата Вязовой, а также нападающий петербургского СКА Иван Демидов и форвард ярославского «Локомотива» Егор Сурин номинированы на приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку сезона.

Вязовой — воспитанник «Салавата Юлаева» и провел в клубной системе всю карьеру. В 2021 году его под общим 163‑м номером на драфте НХЛ выбрал «Сиэтл».

«Салават Юлаев» в сезоне‑2024/25 дошел до полуфинала плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ, где уступил будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву».