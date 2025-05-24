ФХР опровергла информацию о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Федерация хоккея России (ФХР) опровергла информацию о недопуске российских хоккеистов на Олимпийские игры в 2026 году. Соответствующее сообщение размещено на сайте федерации.

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«ИИХФ [Международная федерация хоккея], ОКР [Олимпийский комитет России] и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу», — говорится в публикации.

Окончательное решение, указали в ФХР, будет принято позднее.

24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее бывший тренер сборной Быков призвал верить в допуск российских хоккеистов на Олимпиаду.