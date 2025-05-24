Овечкин с семьей прибыл в Россию

Российский форвард американского клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с семьей прилетел в Россию. Об этом намекнула на своей странице в соцсети его жена Анастасия Шубская.

Супруга рекордсмена Национальной хоккейной лиги написала, что они возвращаются домой. И сопроводила пост фотографией, где багажные тележки в аэропорту перегружены чемоданами с эмблемами клуба Александра.

Она пошутила, и отставила комментарий: «Как обычно, летим «налегке». Позже Анастасия выложила в Сеть еще одно фото. На нем изображены несколько шайб, которые подписаны Овечкиным.

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Однако пока не известно, в какой город прилетят Овечкины. Время прибытия также не указано. Агент хоккеиста Глеб Чистяков ранее сообщал, что Александр собирается в Россию, у него там есть планы. Но какие именно он не уточнил, заметив, что спортсмен сам о них расскажет.

Напомним, что Овечкин в текущем сезоне НХЛ побил многолетний рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 897 шайб – на три больше, чем у казавшегося недосягаемым рекорда.

Ранее «МК» писал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в карьере получил приз имени Марка Мессье.