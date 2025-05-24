Сборная США впервые с 1960 года сыграет в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). В составе американской команды шайбы забросили Брэди Шей, Каттер Готье, Конор Гарлэнд, Майкл Эйссимонт, Джексон Лакомб и Шейн Пинто. У шведов отличились Вильям Нюландер и Элиас Линдхольм.

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Сборная США последний раз играла в финале чемпионата мира в 1960 году. В решающем матче звездно‑полосатые встретятся с победителем полуфинала между командами Швейцарии и Дании. Сборная Швеции сыграет в матче за бронзу.

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