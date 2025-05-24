Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после напряжённого сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Привет всем! Долгие перелёты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряжённого сезона», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

Напомним, россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

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В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забросил 44 шайбы и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.