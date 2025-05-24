Овечкин сделал первое заявление после возвращения в Россию

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после напряжённого сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом пишет Медиа-команда спортсмена в официальном канале.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забросил 44 шайбы и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача. Кроме того, он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Привет всем! Долгие перелёты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряжённого сезона», — заметил Овечкин.

Анастасия Шубская, супруга Овечкина, пояснила, в свою очередь, что семья по традиции летит в Россию «налегке». Публикация в соцсетях сопровождалась фотографией, на которой на стандартной тележке находились как минимум 9 крупногабаритных вещей.

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Команда сообщила также, что НХЛ признала Александра Овечкина обладателем Приза Марка Мессье. Эта награда отмечает игрока, который проявил исключительные лидерские качества на льду и за его пределами, а также активно участвует в развитии хоккея в своем сообществе.