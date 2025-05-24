Сборная Швейцарии по хоккею вышла в финал ЧМ второй раз подряд

Сегодня, 24 мая, состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Дании. Швейцарская сборная одержала победу со счётом 7:0 и вышла в финал турнира второй раз подряд и в четвёртый раз за 12 лет.

Напомним, в прошлом году сборная Швейцарии проиграла в решающем матче Чехии со счётом 0:2. Отметим, что швейцарцы впервые в истории вышли в финал чемпионата мира два раза подряд. До этого они выходили в финал мирового первенства лишь в 2013 и 2018 годах. Оба раза Швейцария проиграла сборной Швеции, в 2013 году со счётом 1:5 и в 2015-м с результатом 1:3.

Матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.