Капитан «Каролины» обратился к «хоккейным богам» после поражения в 3-м матче с «Флоридой»

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал заявил, что игроки команды должны заслужить благословение «хоккейных богов», чтобы обыграть «Флориду Пантерз».

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В третьем матче серии «ураганы» уступили со счётом 2:6 и теперь находятся в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли.