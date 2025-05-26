Хоккеист Лукьянцев переподпишет контракт со «Спартаком»

Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Сергей Лукьянцев переподпишет контракт с «красно‑белыми» сроком на три года, сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

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Лукьянцев стал первым игроком в российском хоккее, проведшим 100 матчей за один сезон. В сезоне‑2024/25 форвард сыграл за клубы системы «Спартака» 103 встречи.

— Нападающий Сергей Лукьянцев достиг договоренности со «Спартаком» о переподписании контракта сроком на три года, — сообщил «Матч ТВ» источник.

Действующий контракт 20‑летнего Лукьянцева со «Спартаком» истекает 31 мая 2026 года. В составе МХК «Спартак» игрок стал обладателем Кубка Харламова. В КХЛ на его счету 27 матчей и восемь очков.