Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США стала победительницей чемпионата мира по хоккею 2025 года. В финальном матче «звездно-полосатые» оказались сильнее команды Швейцарии.

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Болельщикам и самим игрокам пришлось ждать развязки более часа. Все три периода завершились со счетом 0:0, победитель определился в овертайме. Победную шайбу забросил Тэйдж Томпсон.

Отметим, что сборная США выиграла хоккейный чемпионат мира впервые с 1960 года. Швейцарцы пять раз завершали турнир на втором месте и восемь раз удостаивались бронзовых наград.

Напомним, решением совета Международной федерации хоккея сборные команды России и Белоруссии отстранены от участия в мировых первенствах. В феврале организация продлила отстранение россиян до ЧМ-2026 в Швейцарии.

А недавно стало известно, что российские хоккеисты пропустят Олимпийские игры 2026 года в Милане. Таким образом, свой последний шанс завоевать олимпийскую медаль теряют Александр Овечкин, Евгений Малкин и некоторые другие российские игроки, которые достигли 40-летнего возраста или приближаются к нему.