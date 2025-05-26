Михаил Переяслов сменил Евгения Лугина на посту генерального директора «Амура»

Хоккейный клуб «Амур» объявил об уходе Евгения Лугина с поста генерального директора клуба. Сообщается, что он переходит на руководящую должность в структуру министерства спорта Хабаровского края.

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Новым генеральным директором клуба назначен Михаил Переяслов.

Переяслов является лучшим бомбардиром «Амура» среди защитников в чемпионате России сезона 2001/2002. С 2005 по 2008 годы работал главным тренером ХК «Ермак» (Ангарск). В сезоне 2020/2021 он входил в тренерский штаб ХК «Амур» в качестве тренера по работе с защитниками.

С 2021 года Переяслов является генеральным директором хоккейного клуба «Ветераны «СКА (Хабаровск)».