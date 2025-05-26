Отстраненная сборная России возглавит рейтинг IIHF

Сборная России возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Россия ежегодно получает 1520 очков, так как на момент отстранения занимала третье место в рейтинге. Это позволит команде подняться со второго на первое место обновленного списка.

Бывший лидер рейтинга, сборная Канады, после вылета в четвертьфинале опустится на четвертое место. Победившая на турнире команда США поднимется на вторую строчку. Замкнут тройку лучших серебряные призеры ЧМ, швейцарцы.

ЧМ-2025 проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны IIHF, наложенных в 2022 году.